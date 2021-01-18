TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•18/01/2021 à 14:56
PARIS, 18 janv. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,493 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,580 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,620%
% SERVI AU PRIX LIMITE 11,68%
TAUX MOYEN PONDERE -0,625%
A COMPARER A -0,623%
EN DATE DU 11/01/21
DATE DE REGLEMENT 20/01/21
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,496 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,760 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,620%
% SERVI AU PRIX LIMITE 98,87%
TAUX MOYEN PONDERE -0,621%
A COMPARER A -0,627%
EN DATE DU 11/01/21
DATE DE REGLEMENT 4640
BTF 45 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 696 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,847 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,615%
% SERVI AU PRIX LIMITE 75,94%
TAUX MOYEN PONDERE -0,617%
A COMPARER A
EN DATE DU 11/01/21
DATE DE REGLEMENT
BTF 47 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,296 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,105 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,610%
% SERVI AU PRIX LIMITE 14,39%
TAUX MOYEN PONDERE -0,614%
A COMPARER A -0,632%
EN DATE DU 11/01/21
DATE DE REGLEMENT
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer