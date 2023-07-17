TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters17/07/2023 à 14:53
PARIS, 17 juil. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,200 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,830 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,590%
% SERVI AU PRIX LIMITE 50,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,584%
A COMPARER A 3,556%
EN DATE DU 10/07/23
DATE DE REGLEMENT 19/07/23
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,596 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,750 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,675%
% SERVI AU PRIX LIMITE 72,24%
TAUX MOYEN PONDERE 3,671%
A COMPARER A 3,673%
EN DATE DU 10/07/23
DATE DE REGLEMENT 6143
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,997 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,880 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,760%
% SERVI AU PRIX LIMITE 83,97%
TAUX MOYEN PONDERE 3,759%
A COMPARER A 3,761%
EN DATE DU 10/07/23
DATE DE REGLEMENT
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