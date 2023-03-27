TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters27/03/2023 à 14:54
PARIS, 27 mars (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 11 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 498 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,325 MD EUROS
PRIX LIMITE 2,680%
% SERVI AU PRIX LIMITE 93,33%
TAUX MOYEN PONDERE 2,679%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 29/03/23
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,698 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,261 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,820%
% SERVI AU PRIX LIMITE 12,92%
TAUX MOYEN PONDERE 2,804%
A COMPARER A 2,730%
EN DATE DU 20/03/23
DATE DE REGLEMENT 3099
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,598 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,032 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,955%
% SERVI AU PRIX LIMITE 76,52%
TAUX MOYEN PONDERE 2,946%
A COMPARER A 2,823%
EN DATE DU 20/03/23
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,797 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,155 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,060%
% SERVI AU PRIX LIMITE 10,38%
TAUX MOYEN PONDERE 3,046%
A COMPARER A 2,760%
EN DATE DU 20/03/23
DATE DE REGLEMENT
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer