TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters20/02/2023 à 14:55
PARIS, 20 févr. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,759 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,974 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,695%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,693%
A COMPARER A 2,556%
EN DATE DU 13/02/23
DATE DE REGLEMENT 22/02/23
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,398 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,400 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,915%
% SERVI AU PRIX LIMITE 10,87%
TAUX MOYEN PONDERE 2,906%
A COMPARER A 2,802%
EN DATE DU 13/02/23
DATE DE REGLEMENT 6905
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,759 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,004 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,135%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,132%
A COMPARER A 3,017%
EN DATE DU 13/02/23
DATE DE REGLEMENT
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