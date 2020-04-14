TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•14/04/2020 à 14:54
PARIS, 14 avr. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 4,497 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,320 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,470%
% SERVI AU PRIX LIMITE 73,17%
TAUX MOYEN PONDERE -0,476%
A COMPARER A -0,477%
EN DATE DU 06/04/20
DATE DE REGLEMENT 16/04/20
BTF 15 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 480 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,985 MD EUROS
PRIX LIMITE -0,475%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,488%
A COMPARER A -0,672%
EN DATE DU 09/03/20
DATE DE REGLEMENT 4595
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,997 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,630 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,430%
% SERVI AU PRIX LIMITE 48,34%
TAUX MOYEN PONDERE -0,445%
A COMPARER A -0,479%
EN DATE DU 06/04/20
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 897 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,080 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,425%
% SERVI AU PRIX LIMITE 96,75%
TAUX MOYEN PONDERE -0,431%
A COMPARER A -0,465%
EN DATE DU 06/04/20
DATE DE REGLEMENT
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valeur
|
dernier
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var.
|4530.83
|+0.53%
|5.54
|+29.29%
|1.568
|+103.64%
|0.437
|-41.73%
|2.156
|-3.58%
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