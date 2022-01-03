TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters03/01/2022 à 14:55
PARIS, 3 janv. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 10 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,497 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,748 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,660%
% SERVI AU PRIX LIMITE 78,02%
TAUX MOYEN PONDERE -0,667%
A COMPARER A -0,764%
EN DATE DU 13/12/21
DATE DE REGLEMENT 05/01/22
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,498 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,100 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,635%
% SERVI AU PRIX LIMITE 30,03%
TAUX MOYEN PONDERE -0,64%
A COMPARER A -0,675%
EN DATE DU 13/12/21
DATE DE REGLEMENT 9811
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,492 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,626 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,635%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,635%
A COMPARER A -0,644%
EN DATE DU 13/12/21
DATE DE REGLEMENT
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer