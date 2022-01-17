TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters17/01/2022 à 14:53
PARIS, 17 janv. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,695 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 12,561 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,645%
% SERVI AU PRIX LIMITE 12,58%
TAUX MOYEN PONDERE -0,65%
A COMPARER A -0,633%
EN DATE DU 10/01/22
DATE DE REGLEMENT 19/01/22
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,495 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,960 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,640%
% SERVI AU PRIX LIMITE 15,11%
TAUX MOYEN PONDERE -0,646%
A COMPARER A -0,624%
EN DATE DU 10/01/22
DATE DE REGLEMENT 6550
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,596 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,314 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,630%
% SERVI AU PRIX LIMITE 42,03%
TAUX MOYEN PONDERE -0,632%
A COMPARER A -0,621%
EN DATE DU 10/01/22
DATE DE REGLEMENT
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