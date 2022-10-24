TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters24/10/2022 à 14:53
PARIS, 24 oct. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,597 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,571 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,005%
% SERVI AU PRIX LIMITE 74,80%
TAUX MOYEN PONDERE 1,00%
A COMPARER A 0,895%
EN DATE DU 17/10/22
DATE DE REGLEMENT 26/10/22
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,500 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,335 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,595%
% SERVI AU PRIX LIMITE 50,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,579%
A COMPARER A 1,313%
EN DATE DU 17/10/22
DATE DE REGLEMENT 6484
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,500 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,618 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,190%
% SERVI AU PRIX LIMITE 85,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,166%
A COMPARER A 2,115%
EN DATE DU 17/10/22
DATE DE REGLEMENT
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