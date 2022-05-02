TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters02/05/2022 à 14:55
PARIS, 2 mai (Reuters) - R├ęsultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,193 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,226 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,650%
% SERVI AU PRIX LIMITE 96,14%
TAUX MOYEN PONDERE -0,652%
A COMPARER A -0,669%
EN DATE DU 25/04/22
DATE DE REGLEMENT 04/05/22
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 900 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,432 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,545%
% SERVI AU PRIX LIMITE 80,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,547%
A COMPARER A -0,541%
EN DATE DU 25/04/22
DATE DE REGLEMENT 5786
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,725 MD EUROS
PRIX LIMITE -0,510%
% SERVI AU PRIX LIMITE 6,34%
TAUX MOYEN PONDERE -0,519%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,065 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,453 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,160%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,167%
A COMPARER A -0,156%
EN DATE DU 25/04/22
DATE DE REGLEMENT
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