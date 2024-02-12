TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,195 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,090 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,830%
% SERVI AU PRIX LIMITE 37,99%
TAUX MOYEN PONDERE 3,825%
A COMPARER A 3,825%
EN DATE DU 05/02/24
DATE DE REGLEMENT 14/02/24
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 380 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,945 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,720%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,714%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 6055
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,897 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,285 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,715%
% SERVI AU PRIX LIMITE 64,80%
TAUX MOYEN PONDERE 3,71%
A COMPARER A 3,739%
EN DATE DU 05/02/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,597 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,110 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,415%
% SERVI AU PRIX LIMITE 32,33%
TAUX MOYEN PONDERE 3,408%
A COMPARER A 3,358%
EN DATE DU 05/02/24
DATE DE REGLEMENT
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