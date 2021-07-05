TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•05/07/2021 à 14:55
PARIS, 5 juil. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,425 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,525 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,645%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,648%
A COMPARER A -0,651%
EN DATE DU 28/06/21
DATE DE REGLEMENT 07/07/21
BTF 15 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 499 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,815 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,660%
% SERVI AU PRIX LIMITE 46,05%
TAUX MOYEN PONDERE -0,664%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 5090
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,598 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,375 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,640%
% SERVI AU PRIX LIMITE 62,36%
TAUX MOYEN PONDERE -0,643%
A COMPARER A -0,650%
EN DATE DU 28/06/21
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,696 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,755 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,635%
% SERVI AU PRIX LIMITE 31,40%
TAUX MOYEN PONDERE -0,64%
A COMPARER A -0,648%
EN DATE DU 28/06/21
DATE DE REGLEMENT
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