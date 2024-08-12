TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 5 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 455 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,160 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,500%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,484%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 14/08/24
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,493 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 12,030 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,555%
% SERVI AU PRIX LIMITE 47,56%
TAUX MOYEN PONDERE 3,553%
A COMPARER A 3,485%
EN DATE DU 05/08/24
DATE DE REGLEMENT 8361
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,494 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,910 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,385%
% SERVI AU PRIX LIMITE 22,99%
TAUX MOYEN PONDERE 3,38%
A COMPARER A 3,245%
EN DATE DU 05/08/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,493 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,605 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,055%
% SERVI AU PRIX LIMITE 52,54%
TAUX MOYEN PONDERE 3,053%
A COMPARER A 2,924%
EN DATE DU 05/08/24
DATE DE REGLEMENT
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