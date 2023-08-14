TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters14/08/2023 à 14:54
PARIS, 14 août (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 8 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,100 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,560%
% SERVI AU PRIX LIMITE 75,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,553%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 16/08/23
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,997 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,220 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,665%
% SERVI AU PRIX LIMITE 52,06%
TAUX MOYEN PONDERE 3,657%
A COMPARER A 3,617%
EN DATE DU 07/08/23
DATE DE REGLEMENT 5675
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,498 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,930 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,645%
% SERVI AU PRIX LIMITE 84,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,637%
A COMPARER A 3,585%
EN DATE DU 07/08/23
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,299 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,895 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,640%
% SERVI AU PRIX LIMITE 17,89%
TAUX MOYEN PONDERE 3,627%
A COMPARER A 3,574%
EN DATE DU 07/08/23
DATE DE REGLEMENT
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