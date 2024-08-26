TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,594 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 12,015 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,480%
% SERVI AU PRIX LIMITE 58,97%
TAUX MOYEN PONDERE 3,477%
A COMPARER A 3,502%
EN DATE DU 19/08/24
DATE DE REGLEMENT 28/08/24
BTF 15 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 597 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,540 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,380%
% SERVI AU PRIX LIMITE 85,64%
TAUX MOYEN PONDERE 3,372%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 7862
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,898 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,545 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,290%
% SERVI AU PRIX LIMITE 15,96%
TAUX MOYEN PONDERE 3,285%
A COMPARER A 3,358%
EN DATE DU 19/08/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,695 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,745 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,000%
% SERVI AU PRIX LIMITE 75,13%
TAUX MOYEN PONDERE 2,999%
A COMPARER A 3,029%
EN DATE DU 19/08/24
DATE DE REGLEMENT
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