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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 28/10/2024 à 14:54

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 475 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,105 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,045%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,039%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 30/10/24

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,697 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,086 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,060%

% SERVI AU PRIX LIMITE 93,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,055%

A COMPARER A 3,071%

EN DATE DU 21/10/24

DATE DE REGLEMENT 9042

BTF 27 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,670 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,790%

% SERVI AU PRIX LIMITE 63,25%

TAUX MOYEN PONDERE 2,778%

A COMPARER A 2,824%

EN DATE DU 21/10/24

DATE DE REGLEMENT

BTF 49 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,382 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,535%

% SERVI AU PRIX LIMITE 81,79%

TAUX MOYEN PONDERE 2,531%

A COMPARER A 2,593%

EN DATE DU 21/10/24

DATE DE REGLEMENT

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