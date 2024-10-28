TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 475 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,105 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,045%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,039%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 30/10/24
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,697 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,086 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,060%
% SERVI AU PRIX LIMITE 93,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,055%
A COMPARER A 3,071%
EN DATE DU 21/10/24
DATE DE REGLEMENT 9042
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,670 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,790%
% SERVI AU PRIX LIMITE 63,25%
TAUX MOYEN PONDERE 2,778%
A COMPARER A 2,824%
EN DATE DU 21/10/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,382 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,535%
% SERVI AU PRIX LIMITE 81,79%
TAUX MOYEN PONDERE 2,531%
A COMPARER A 2,593%
EN DATE DU 21/10/24
DATE DE REGLEMENT
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