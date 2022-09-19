TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters19/09/2022 à 14:53
PARIS, 19 sept. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 11 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,695 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,205 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,695%
% SERVI AU PRIX LIMITE 45,26%
TAUX MOYEN PONDERE 0,686%
A COMPARER A 0,648%
EN DATE DU 12/09/22
DATE DE REGLEMENT 21/09/22
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,498 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,875 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,900%
% SERVI AU PRIX LIMITE 76,82%
TAUX MOYEN PONDERE 0,89%
A COMPARER A 0,747%
EN DATE DU 12/09/22
DATE DE REGLEMENT 4893
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,085 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,375 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,805%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,798%
A COMPARER A 1,450%
EN DATE DU 12/09/22
DATE DE REGLEMENT
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