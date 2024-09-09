TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,996 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,510 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,440%
% SERVI AU PRIX LIMITE 35,49%
TAUX MOYEN PONDERE 3,435%
A COMPARER A 3,462%
EN DATE DU 02/09/24
DATE DE REGLEMENT 11/09/24
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 598 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,625 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,405%
% SERVI AU PRIX LIMITE 72,35%
TAUX MOYEN PONDERE 3,396%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 7946
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,596 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,430 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,260%
% SERVI AU PRIX LIMITE 57,93%
TAUX MOYEN PONDERE 3,258%
A COMPARER A 3,308%
EN DATE DU 02/09/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,005 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,865%
% SERVI AU PRIX LIMITE 65,75%
TAUX MOYEN PONDERE 2,859%
A COMPARER A 2,997%
EN DATE DU 02/09/24
DATE DE REGLEMENT
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