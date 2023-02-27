TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters27/02/2023 à 14:53
PARIS, 27 févr. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,699 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,690 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,700%
% SERVI AU PRIX LIMITE 51,43%
TAUX MOYEN PONDERE 2,69%
A COMPARER A 2,693%
EN DATE DU 20/02/23
DATE DE REGLEMENT 01/03/23
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,397 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,790 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,935%
% SERVI AU PRIX LIMITE 30,59%
TAUX MOYEN PONDERE 2,928%
A COMPARER A 2,906%
EN DATE DU 20/02/23
DATE DE REGLEMENT 7474
BTF 31 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 366 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,400 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,025%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,012%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,799 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,071 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,255%
% SERVI AU PRIX LIMITE 66,40%
TAUX MOYEN PONDERE 3,24%
A COMPARER A 3,132%
EN DATE DU 20/02/23
DATE DE REGLEMENT
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