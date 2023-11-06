TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,398 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,230 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,800%
% SERVI AU PRIX LIMITE 88,32%
TAUX MOYEN PONDERE 3,796%
A COMPARER A 3,779%
EN DATE DU 30/10/23
DATE DE REGLEMENT 08/11/23
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,795 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,610 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,800%
% SERVI AU PRIX LIMITE 70,95%
TAUX MOYEN PONDERE 3,797%
A COMPARER A 3,797%
EN DATE DU 30/10/23
DATE DE REGLEMENT 5126
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 700 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,430 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,765%
% SERVI AU PRIX LIMITE 40,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,758%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,698 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,835 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,685%
% SERVI AU PRIX LIMITE 72,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,682%
A COMPARER A 3,711%
EN DATE DU 30/10/23
DATE DE REGLEMENT
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