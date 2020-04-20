TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•20/04/2020 à 14:54
PARIS, 20 avr. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 10 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 998 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,790 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,455%
% SERVI AU PRIX LIMITE 77,60%
TAUX MOYEN PONDERE -0,456%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 22/04/20
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,997 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,010 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,445%
% SERVI AU PRIX LIMITE 68,56%
TAUX MOYEN PONDERE -0,451%
A COMPARER A -0,476%
EN DATE DU 14/04/20
DATE DE REGLEMENT 4897
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,298 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,670 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,410%
% SERVI AU PRIX LIMITE 70,06%
TAUX MOYEN PONDERE -0,414%
A COMPARER A -0,445%
EN DATE DU 14/04/20
DATE DE REGLEMENT
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,697 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,735 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,385%
% SERVI AU PRIX LIMITE 50,24%
TAUX MOYEN PONDERE -0,388%
A COMPARER A -0,431%
EN DATE DU 14/04/20
DATE DE REGLEMENT
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