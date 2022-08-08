TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters08/08/2022 à 14:54
PARIS, 8 août (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,696 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,780 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,055%
% SERVI AU PRIX LIMITE 93,96%
TAUX MOYEN PONDERE 0,053%
A COMPARER A 0,001%
EN DATE DU 01/08/22
DATE DE REGLEMENT 10/08/22
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,671 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,246 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,180%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,177%
A COMPARER A 0,180%
EN DATE DU 01/08/22
DATE DE REGLEMENT 6805
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,397 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,092 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,550%
% SERVI AU PRIX LIMITE 74,43%
TAUX MOYEN PONDERE 0,545%
A COMPARER A 0,453%
EN DATE DU 01/08/22
DATE DE REGLEMENT
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