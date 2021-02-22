TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•22/02/2021 à 14:54
PARIS, 22 févr. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,596 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,850 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,615%
% SERVI AU PRIX LIMITE 72,04%
TAUX MOYEN PONDERE -0,617%
A COMPARER A -0,642%
EN DATE DU 15/02/21
DATE DE REGLEMENT 24/02/21
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,400 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,200 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,615%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,616%
A COMPARER A -0,635%
EN DATE DU 15/02/21
DATE DE REGLEMENT 6755
BTF 40 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 485 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,535 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,620%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,622%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,392 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,255 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,610%
% SERVI AU PRIX LIMITE 24,54%
TAUX MOYEN PONDERE -0,614%
A COMPARER A -0,637%
EN DATE DU 15/02/21
DATE DE REGLEMENT
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