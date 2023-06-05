TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters05/06/2023 à 14:54
PARIS, 5 juin (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 9 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,757 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,115%
% SERVI AU PRIX LIMITE 25,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,113%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 07/06/23
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,699 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,320 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,270%
% SERVI AU PRIX LIMITE 78,05%
TAUX MOYEN PONDERE 3,267%
A COMPARER A 3,202%
EN DATE DU 30/05/23
DATE DE REGLEMENT 5293
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,995 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,600 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,400%
% SERVI AU PRIX LIMITE 25,21%
TAUX MOYEN PONDERE 3,394%
A COMPARER A 3,274%
EN DATE DU 30/05/23
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,797 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,616 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,435%
% SERVI AU PRIX LIMITE 45,10%
TAUX MOYEN PONDERE 3,43%
A COMPARER A 3,359%
EN DATE DU 30/05/23
DATE DE REGLEMENT
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer