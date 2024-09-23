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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 23/09/2024 à 14:55

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 12 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,497 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,173 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,375%

% SERVI AU PRIX LIMITE 38,86%

TAUX MOYEN PONDERE 3,367%

A COMPARER A 3,397%

EN DATE DU 16/09/24

DATE DE REGLEMENT 25/09/24

BTF 16 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 696 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,795 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,255%

% SERVI AU PRIX LIMITE 46,60%

TAUX MOYEN PONDERE 3,251%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 8071

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,997 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,330 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,125%

% SERVI AU PRIX LIMITE 22,25%

TAUX MOYEN PONDERE 3,116%

A COMPARER A 3,227%

EN DATE DU 16/09/24

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,799 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,665 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,795%

% SERVI AU PRIX LIMITE 51,98%

TAUX MOYEN PONDERE 2,789%

A COMPARER A 2,823%

EN DATE DU 16/09/24

DATE DE REGLEMENT

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