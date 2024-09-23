TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,497 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,173 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,375%
% SERVI AU PRIX LIMITE 38,86%
TAUX MOYEN PONDERE 3,367%
A COMPARER A 3,397%
EN DATE DU 16/09/24
DATE DE REGLEMENT 25/09/24
BTF 16 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 696 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,795 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,255%
% SERVI AU PRIX LIMITE 46,60%
TAUX MOYEN PONDERE 3,251%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 8071
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,997 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,330 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,125%
% SERVI AU PRIX LIMITE 22,25%
TAUX MOYEN PONDERE 3,116%
A COMPARER A 3,227%
EN DATE DU 16/09/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,799 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,665 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,795%
% SERVI AU PRIX LIMITE 51,98%
TAUX MOYEN PONDERE 2,789%
A COMPARER A 2,823%
EN DATE DU 16/09/24
DATE DE REGLEMENT
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