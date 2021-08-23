TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters23/08/2021 à 14:54
PARIS, 23 août (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,493 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,285 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,645%
% SERVI AU PRIX LIMITE 31,63%
TAUX MOYEN PONDERE -0,649%
A COMPARER A -0,648%
EN DATE DU 16/08/21
DATE DE REGLEMENT 25/08/21
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,399 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,450 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,680%
% SERVI AU PRIX LIMITE 61,95%
TAUX MOYEN PONDERE -0,682%
A COMPARER A -0,672%
EN DATE DU 16/08/21
DATE DE REGLEMENT 5982
BTF 30 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 397 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,100 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,685%
% SERVI AU PRIX LIMITE 15,36%
TAUX MOYEN PONDERE -0,691%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,198 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,765 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,650%
% SERVI AU PRIX LIMITE 43,98%
TAUX MOYEN PONDERE -0,651%
A COMPARER A -0,648%
EN DATE DU 16/08/21
DATE DE REGLEMENT
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