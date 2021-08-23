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Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters23/08/2021 à 14:54

PARIS, 23 août (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,493 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,285 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,645%

% SERVI AU PRIX LIMITE 31,63%

TAUX MOYEN PONDERE -0,649%

A COMPARER A -0,648%

EN DATE DU 16/08/21

DATE DE REGLEMENT 25/08/21

BTF 20 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,399 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,450 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,680%

% SERVI AU PRIX LIMITE 61,95%

TAUX MOYEN PONDERE -0,682%

A COMPARER A -0,672%

EN DATE DU 16/08/21

DATE DE REGLEMENT 5982

BTF 30 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 397 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,100 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,685%

% SERVI AU PRIX LIMITE 15,36%

TAUX MOYEN PONDERE -0,691%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,198 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,765 MDS EUROS

PRIX LIMITE -0,650%

% SERVI AU PRIX LIMITE 43,98%

TAUX MOYEN PONDERE -0,651%

A COMPARER A -0,648%

EN DATE DU 16/08/21

DATE DE REGLEMENT

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