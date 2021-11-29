TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters29/11/2021 à 14:53
PARIS, 29 nov. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,795 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,715 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,940%
% SERVI AU PRIX LIMITE 17,59%
TAUX MOYEN PONDERE -0,949%
A COMPARER A -0,959%
EN DATE DU 22/11/21
DATE DE REGLEMENT 01/12/21
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,445 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,265 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,860%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,863%
A COMPARER A -0,847%
EN DATE DU 22/11/21
DATE DE REGLEMENT 4874
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,197 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,900 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,770%
% SERVI AU PRIX LIMITE 57,13%
TAUX MOYEN PONDERE -0,771%
A COMPARER A -0,754%
EN DATE DU 22/11/21
DATE DE REGLEMENT
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