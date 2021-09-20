TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters20/09/2021 à 14:53
PARIS, 20 sept. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 11 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,890 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,740 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,650%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,652%
A COMPARER A -0,651%
EN DATE DU 13/09/21
DATE DE REGLEMENT 22/09/21
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,125 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,075 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,680%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,681%
A COMPARER A -0,675%
EN DATE DU 13/09/21
DATE DE REGLEMENT 6982
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,725 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,655%
% SERVI AU PRIX LIMITE 65,93%
TAUX MOYEN PONDERE -0,657%
A COMPARER A -0,649%
EN DATE DU 13/09/21
DATE DE REGLEMENT
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer