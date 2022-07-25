TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters25/07/2022 à 14:53
PARIS, 25 juil. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,196 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,401 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,010%
% SERVI AU PRIX LIMITE 15,33%
TAUX MOYEN PONDERE 0,002%
A COMPARER A -0,272%
EN DATE DU 18/07/22
DATE DE REGLEMENT 27/07/22
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,297 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,183 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,190%
% SERVI AU PRIX LIMITE 85,81%
TAUX MOYEN PONDERE 0,186%
A COMPARER A 0,076%
EN DATE DU 18/07/22
DATE DE REGLEMENT 6552
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,799 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,524 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,465%
% SERVI AU PRIX LIMITE 80,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,457%
A COMPARER A 0,545%
EN DATE DU 18/07/22
DATE DE REGLEMENT
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