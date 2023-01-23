TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters23/01/2023 à 14:53
PARIS, 23 janv. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,998 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,625 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,295%
% SERVI AU PRIX LIMITE 48,25%
TAUX MOYEN PONDERE 2,285%
A COMPARER A 2,164%
EN DATE DU 16/01/23
DATE DE REGLEMENT 25/01/23
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,695 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,541 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,540%
% SERVI AU PRIX LIMITE 50,33%
TAUX MOYEN PONDERE 2,536%
A COMPARER A 2,526%
EN DATE DU 16/01/23
DATE DE REGLEMENT 5965
BTF 44 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,578 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,853 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,845%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,833%
A COMPARER A 2,822%
EN DATE DU 16/01/23
DATE DE REGLEMENT
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