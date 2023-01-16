TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters16/01/2023 à 14:54
PARIS, 16 janv. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,499 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,652 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,170%
% SERVI AU PRIX LIMITE 51,99%
TAUX MOYEN PONDERE 2,164%
A COMPARER A 2,164%
EN DATE DU 09/01/23
DATE DE REGLEMENT 18/01/23
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,040 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,440%
% SERVI AU PRIX LIMITE 18,26%
TAUX MOYEN PONDERE 2,437%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 5856
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,598 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,588 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,530%
% SERVI AU PRIX LIMITE 55,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,526%
A COMPARER A 2,413%
EN DATE DU 09/01/23
DATE DE REGLEMENT
BTF 45 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,797 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,012 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,825%
% SERVI AU PRIX LIMITE 75,16%
TAUX MOYEN PONDERE 2,822%
A COMPARER A 2,796%
EN DATE DU 09/01/23
DATE DE REGLEMENT
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