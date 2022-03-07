TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters07/03/2022 à 14:54
PARIS, 7 mars (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,097 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,420 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,750%
% SERVI AU PRIX LIMITE 16,52%
TAUX MOYEN PONDERE -0,755%
A COMPARER A -0,745%
EN DATE DU 28/02/22
DATE DE REGLEMENT 09/03/22
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 997 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,291 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,735%
% SERVI AU PRIX LIMITE 87,10%
TAUX MOYEN PONDERE -0,74%
A COMPARER A -0,702%
EN DATE DU 28/02/22
DATE DE REGLEMENT 8201
BTF 30 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,855 MD EUROS
PRIX LIMITE -0,720%
% SERVI AU PRIX LIMITE 33,24%
TAUX MOYEN PONDERE -0,721%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,199 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,427 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,640%
% SERVI AU PRIX LIMITE 97,09%
TAUX MOYEN PONDERE -0,64%
A COMPARER A -0,605%
EN DATE DU 28/02/22
DATE DE REGLEMENT
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