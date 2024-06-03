TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,394 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,585 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,690%
% SERVI AU PRIX LIMITE 51,57%
TAUX MOYEN PONDERE 3,686%
A COMPARER A 3,734%
EN DATE DU 27/05/24
DATE DE REGLEMENT 05/06/24
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,720 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,600%
% SERVI AU PRIX LIMITE 38,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,60%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 7430
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,205 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,610%
% SERVI AU PRIX LIMITE 60,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,606%
A COMPARER A 3,657%
EN DATE DU 27/05/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,695 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,890 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,495%
% SERVI AU PRIX LIMITE 14,37%
TAUX MOYEN PONDERE 3,487%
A COMPARER A 3,503%
EN DATE DU 27/05/24
DATE DE REGLEMENT
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