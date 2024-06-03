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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 03/06/2024 à 14:54

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 12 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,394 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,585 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,690%

% SERVI AU PRIX LIMITE 51,57%

TAUX MOYEN PONDERE 3,686%

A COMPARER A 3,734%

EN DATE DU 27/05/24

DATE DE REGLEMENT 05/06/24

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 399 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,720 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,600%

% SERVI AU PRIX LIMITE 38,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,60%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 7430

BTF 27 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,205 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,610%

% SERVI AU PRIX LIMITE 60,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,606%

A COMPARER A 3,657%

EN DATE DU 27/05/24

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,695 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,890 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,495%

% SERVI AU PRIX LIMITE 14,37%

TAUX MOYEN PONDERE 3,487%

A COMPARER A 3,503%

EN DATE DU 27/05/24

DATE DE REGLEMENT

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