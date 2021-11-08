TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters08/11/2021 à 14:53
PARIS, 8 nov. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,997 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,900 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,780%
% SERVI AU PRIX LIMITE 62,15%
TAUX MOYEN PONDERE -0,782%
A COMPARER A -0,772%
EN DATE DU 02/11/21
DATE DE REGLEMENT 10/11/21
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,896 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,540 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,710%
% SERVI AU PRIX LIMITE 64,04%
TAUX MOYEN PONDERE -0,711%
A COMPARER A -0,684%
EN DATE DU 02/11/21
DATE DE REGLEMENT 5102
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,396 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,915 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,675%
% SERVI AU PRIX LIMITE 67,98%
TAUX MOYEN PONDERE -0,675%
A COMPARER A -0,651%
EN DATE DU 02/11/21
DATE DE REGLEMENT
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