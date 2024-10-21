TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 7 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 979 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,779 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,165%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,155%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 23/10/24
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,494 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,385 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,075%
% SERVI AU PRIX LIMITE 49,53%
TAUX MOYEN PONDERE 3,071%
A COMPARER A 3,138%
EN DATE DU 14/10/24
DATE DE REGLEMENT 8560
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,997 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,525 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,830%
% SERVI AU PRIX LIMITE 55,96%
TAUX MOYEN PONDERE 2,824%
A COMPARER A 2,994%
EN DATE DU 14/10/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,997 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,460 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,600%
% SERVI AU PRIX LIMITE 16,42%
TAUX MOYEN PONDERE 2,593%
A COMPARER A 2,730%
EN DATE DU 14/10/24
DATE DE REGLEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer