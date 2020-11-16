TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•16/11/2020 à 14:56
PARIS, 16 nov. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,693 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,900 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,595%
% SERVI AU PRIX LIMITE 62,44%
TAUX MOYEN PONDERE -0,60%
A COMPARER A -0,635%
EN DATE DU 09/11/20
DATE DE REGLEMENT 18/11/20
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,385 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,595%
% SERVI AU PRIX LIMITE 10,19%
TAUX MOYEN PONDERE -0,601%
A COMPARER A -0,628%
EN DATE DU 09/11/20
DATE DE REGLEMENT 9626
BTF 30 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 999 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,565 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,600%
% SERVI AU PRIX LIMITE 60,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,602%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,797 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,535 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,595%
% SERVI AU PRIX LIMITE 32,10%
TAUX MOYEN PONDERE -0,598%
A COMPARER A -0,627%
EN DATE DU 09/11/20
DATE DE REGLEMENT
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer