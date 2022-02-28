TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters28/02/2022 à 14:55
PARIS, 28 févr. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,796 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,699 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,740%
% SERVI AU PRIX LIMITE 55,47%
TAUX MOYEN PONDERE -0,745%
A COMPARER A -0,685%
EN DATE DU 21/02/22
DATE DE REGLEMENT 02/03/22
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,528 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,953 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,695%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,702%
A COMPARER A -0,678%
EN DATE DU 21/02/22
DATE DE REGLEMENT 5293
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,398 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,112 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,600%
% SERVI AU PRIX LIMITE 81,71%
TAUX MOYEN PONDERE -0,605%
A COMPARER A -0,586%
EN DATE DU 21/02/22
DATE DE REGLEMENT
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