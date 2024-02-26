TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,195 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,180 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,850%
% SERVI AU PRIX LIMITE 46,34%
TAUX MOYEN PONDERE 3,845%
A COMPARER A 3,838%
EN DATE DU 19/02/24
DATE DE REGLEMENT 28/02/24
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,698 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,640 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,775%
% SERVI AU PRIX LIMITE 23,18%
TAUX MOYEN PONDERE 3,768%
A COMPARER A 3,746%
EN DATE DU 19/02/24
DATE DE REGLEMENT 6075
BTF 31 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 498 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,070 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,700%
% SERVI AU PRIX LIMITE 16,59%
TAUX MOYEN PONDERE 3,691%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,997 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,710 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,475%
% SERVI AU PRIX LIMITE 87,83%
TAUX MOYEN PONDERE 3,471%
A COMPARER A 3,477%
EN DATE DU 19/02/24
DATE DE REGLEMENT
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