TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•15/06/2020 à 14:54
PARIS, 15 juin (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,497 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,880 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,505%
% SERVI AU PRIX LIMITE 19,17%
TAUX MOYEN PONDERE -0,51%
A COMPARER A -0,514%
EN DATE DU 08/06/20
DATE DE REGLEMENT 17/06/20
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,396 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,950 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,505%
% SERVI AU PRIX LIMITE 90,19%
TAUX MOYEN PONDERE -0,507%
A COMPARER A -0,513%
EN DATE DU 08/06/20
DATE DE REGLEMENT 6065
BTF 32 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 997 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,695 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,515%
% SERVI AU PRIX LIMITE 71,21%
TAUX MOYEN PONDERE -0,515%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,597 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,675 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,490%
% SERVI AU PRIX LIMITE 15,58%
TAUX MOYEN PONDERE -0,496%
A COMPARER A -0,488%
EN DATE DU 08/06/20
DATE DE REGLEMENT
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