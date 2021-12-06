TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters06/12/2021 à 14:55
PARIS, 6 déc. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,198 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,110 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,890%
% SERVI AU PRIX LIMITE 56,90%
TAUX MOYEN PONDERE -0,893%
A COMPARER A -0,949%
EN DATE DU 29/11/21
DATE DE REGLEMENT 08/12/21
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,197 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,295 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,820%
% SERVI AU PRIX LIMITE 94,46%
TAUX MOYEN PONDERE -0,824%
A COMPARER A -0,863%
EN DATE DU 29/11/21
DATE DE REGLEMENT 9114
BTF 47 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 400 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,500 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,840%
% SERVI AU PRIX LIMITE 50,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,84%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,192 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,830 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,790%
% SERVI AU PRIX LIMITE 63,20%
TAUX MOYEN PONDERE -0,792%
A COMPARER A -0,771%
EN DATE DU 29/11/21
DATE DE REGLEMENT
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