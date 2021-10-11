TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters11/10/2021 à 14:53
PARIS, 11 oct. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,995 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,300 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,735%
% SERVI AU PRIX LIMITE 42,41%
TAUX MOYEN PONDERE -0,74%
A COMPARER A -0,756%
EN DATE DU 04/10/21
DATE DE REGLEMENT 13/10/21
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,894 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,550 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,670%
% SERVI AU PRIX LIMITE 84,12%
TAUX MOYEN PONDERE -0,675%
A COMPARER A -0,679%
EN DATE DU 04/10/21
DATE DE REGLEMENT 5768
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,750 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,175 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,640%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,641%
A COMPARER A -0,648%
EN DATE DU 04/10/21
DATE DE REGLEMENT
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