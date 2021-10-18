TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters18/10/2021 à 14:54
PARIS, 18 oct. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,100 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,860 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,725%
% SERVI AU PRIX LIMITE 16,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,732%
A COMPARER A -0,740%
EN DATE DU 11/10/21
DATE DE REGLEMENT 20/10/21
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,998 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,100 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,665%
% SERVI AU PRIX LIMITE 95,26%
TAUX MOYEN PONDERE -0,667%
A COMPARER A -0,675%
EN DATE DU 11/10/21
DATE DE REGLEMENT 8295
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,635 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,785 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,625%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE -0,629%
A COMPARER A -0,641%
EN DATE DU 11/10/21
DATE DE REGLEMENT
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