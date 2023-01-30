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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters30/01/2023 à 14:53

PARIS, 30 janv. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 12 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,897 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,097 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,335%

% SERVI AU PRIX LIMITE 44,27%

TAUX MOYEN PONDERE 2,33%

A COMPARER A 2,285%

EN DATE DU 23/01/23

DATE DE REGLEMENT 01/02/23

BTF 21 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,498 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,775 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,580%

% SERVI AU PRIX LIMITE 94,06%

TAUX MOYEN PONDERE 2,578%

A COMPARER A 2,536%

EN DATE DU 23/01/23

DATE DE REGLEMENT 5851

BTF 51 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,112 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,885%

% SERVI AU PRIX LIMITE 30,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,875%

A COMPARER A 2,833%

EN DATE DU 23/01/23

DATE DE REGLEMENT

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