TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters30/01/2023 à 14:53
PARIS, 30 janv. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,897 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,097 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,335%
% SERVI AU PRIX LIMITE 44,27%
TAUX MOYEN PONDERE 2,33%
A COMPARER A 2,285%
EN DATE DU 23/01/23
DATE DE REGLEMENT 01/02/23
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,498 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,775 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,580%
% SERVI AU PRIX LIMITE 94,06%
TAUX MOYEN PONDERE 2,578%
A COMPARER A 2,536%
EN DATE DU 23/01/23
DATE DE REGLEMENT 5851
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,112 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,885%
% SERVI AU PRIX LIMITE 30,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,875%
A COMPARER A 2,833%
EN DATE DU 23/01/23
DATE DE REGLEMENT
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