TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•27/04/2020 à 14:55
PARIS, 27 avr. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,495 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 13,160 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,450%
% SERVI AU PRIX LIMITE 27,69%
TAUX MOYEN PONDERE -0,454%
A COMPARER A -0,451%
EN DATE DU 20/04/20
DATE DE REGLEMENT 29/04/20
BTF 17 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 996 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,850 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,435%
% SERVI AU PRIX LIMITE 43,08%
TAUX MOYEN PONDERE -0,437%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 5032
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,995 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,945 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,425%
% SERVI AU PRIX LIMITE 59,13%
TAUX MOYEN PONDERE -0,427%
A COMPARER A -0,414%
EN DATE DU 20/04/20
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,494 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,330 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,400%
% SERVI AU PRIX LIMITE 42,29%
TAUX MOYEN PONDERE -0,403%
A COMPARER A -0,388%
EN DATE DU 20/04/20
DATE DE REGLEMENT
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