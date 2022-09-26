TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters26/09/2022 à 14:53
PARIS, 26 sept. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,900 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,720 MDS EUROS
PRIX LIMITE 0,715%
% SERVI AU PRIX LIMITE 72,00%
TAUX MOYEN PONDERE 0,681%
A COMPARER A 0,686%
EN DATE DU 19/09/22
DATE DE REGLEMENT 28/09/22
BTF 23 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,598 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,505 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,330%
% SERVI AU PRIX LIMITE 33,31%
TAUX MOYEN PONDERE 1,325%
A COMPARER A 0,890%
EN DATE DU 19/09/22
DATE DE REGLEMENT 5847
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,465 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,065 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,880%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,855%
A COMPARER A 1,798%
EN DATE DU 19/09/22
DATE DE REGLEMENT
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