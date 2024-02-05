TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,195 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,930 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,830%
% SERVI AU PRIX LIMITE 93,83%
TAUX MOYEN PONDERE 3,825%
A COMPARER A 3,822%
EN DATE DU 29/01/24
DATE DE REGLEMENT 07/02/24
BTF 18 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 500 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,075 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,790%
% SERVI AU PRIX LIMITE 50,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,785%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 7081
BTF 24 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,599 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,220 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,745%
% SERVI AU PRIX LIMITE 40,37%
TAUX MOYEN PONDERE 3,739%
A COMPARER A 3,687%
EN DATE DU 29/01/24
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,399 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,535 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,365%
% SERVI AU PRIX LIMITE 28,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,358%
A COMPARER A 3,239%
EN DATE DU 29/01/24
DATE DE REGLEMENT
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