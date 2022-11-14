TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters14/11/2022 à 14:53
PARIS, 14 nov. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,097 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,290 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,440%
% SERVI AU PRIX LIMITE 75,15%
TAUX MOYEN PONDERE 1,431%
A COMPARER A 1,301%
EN DATE DU 07/11/22
DATE DE REGLEMENT 16/11/22
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,499 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,235 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,770%
% SERVI AU PRIX LIMITE 13,24%
TAUX MOYEN PONDERE 1,759%
A COMPARER A 1,726%
EN DATE DU 07/11/22
DATE DE REGLEMENT 5284
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,498 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,455 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,375%
% SERVI AU PRIX LIMITE 80,75%
TAUX MOYEN PONDERE 2,374%
A COMPARER A 2,344%
EN DATE DU 07/11/22
DATE DE REGLEMENT
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