TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters19/12/2022 à 14:54
PARIS, 19 déc. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,680 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,980 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,730%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,714%
A COMPARER A 1,693%
EN DATE DU 12/12/22
DATE DE REGLEMENT 04/01/23
BTF 34 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 499 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,015 MD EUROS
PRIX LIMITE 2,375%
% SERVI AU PRIX LIMITE 91,43%
TAUX MOYEN PONDERE 2,352%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 15137
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 799 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,355 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,645%
% SERVI AU PRIX LIMITE 82,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,628%
A COMPARER A 2,426%
EN DATE DU 12/12/22
DATE DE REGLEMENT
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