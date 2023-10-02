TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters02/10/2023 à 14:54
PARIS, 2 oct. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 7 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 600 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,487 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,740%
% SERVI AU PRIX LIMITE 52,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,714%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 04/10/23
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,798 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,991 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,780%
% SERVI AU PRIX LIMITE 41,28%
TAUX MOYEN PONDERE 3,773%
A COMPARER A 3,822%
EN DATE DU 25/09/23
DATE DE REGLEMENT 6936
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,696 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,830%
% SERVI AU PRIX LIMITE 91,92%
TAUX MOYEN PONDERE 3,828%
A COMPARER A 3,824%
EN DATE DU 25/09/23
DATE DE REGLEMENT
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,597 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,570 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,795%
% SERVI AU PRIX LIMITE 35,88%
TAUX MOYEN PONDERE 3,787%
A COMPARER A 3,789%
EN DATE DU 25/09/23
DATE DE REGLEMENT
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer