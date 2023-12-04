TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,998 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,351 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,775%
% SERVI AU PRIX LIMITE 65,10%
TAUX MOYEN PONDERE 3,766%
A COMPARER A 3,785%
EN DATE DU 27/11/23
DATE DE REGLEMENT 06/12/23
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,898 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,180 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,745%
% SERVI AU PRIX LIMITE 74,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,739%
A COMPARER A 3,776%
EN DATE DU 27/11/23
DATE DE REGLEMENT 5074
BTF 31 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 585 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,841 MD EUROS
PRIX LIMITE 3,565%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,553%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,515 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,400%
% SERVI AU PRIX LIMITE 90,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,393%
A COMPARER A 3,659%
EN DATE DU 27/11/23
DATE DE REGLEMENT
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