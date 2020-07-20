TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
Reuters•20/07/2020 à 14:54
PARIS, 20 juil. (Reuters) - Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,496 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,580 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,565%
% SERVI AU PRIX LIMITE 24,69%
TAUX MOYEN PONDERE -0,569%
A COMPARER A -0,555%
EN DATE DU 13/07/20
DATE DE REGLEMENT 22/07/20
BTF 21 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,998 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,015 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,560%
% SERVI AU PRIX LIMITE 23,09%
TAUX MOYEN PONDERE -0,566%
A COMPARER A -0,552%
EN DATE DU 13/07/20
DATE DE REGLEMENT 8650
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 796 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,535 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,575%
% SERVI AU PRIX LIMITE 41,62%
TAUX MOYEN PONDERE -0,576%
A COMPARER A
EN DATE DU 13/07/20
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,494 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,355 MDS EUROS
PRIX LIMITE -0,560%
% SERVI AU PRIX LIMITE 82,53%
TAUX MOYEN PONDERE -0,564%
A COMPARER A -0,557%
EN DATE DU 13/07/20
DATE DE REGLEMENT
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|
valeur
|
dernier
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var.
|0.209
|+4.50%
|5.611
|+11.11%
|5079.13
|+0.19%
|3.73
|+7.80%
|66.12
|+0.33%
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